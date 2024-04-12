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Золото Афанасий Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

20.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-93,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94
Крещение
01.11.1908
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94,м/к-1908г.лист-93,зап.-70 | Godparents:Новокаракубские поселенцы: Михаил Фетисович Сарбаш и дочь его Сусана Михайловна
Смерть
20.03.1910
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-55,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-259
Похороны
21.03.1910
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