Золото Афанасий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1908
Дата смерти20.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-93,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94
Крещение
01.11.1908
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94,м/к-1908г.лист-93,зап.-70 | Godparents:Новокаракубские поселенцы: Михаил Фетисович Сарбаш и дочь его Сусана Михайловна
Смерть
20.03.1910
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-55,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-259
Похороны
21.03.1910