Ребриковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебриковъ Степанъ

Ребриковъ Степанъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ребриковъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ломакина Ховронья

Мать ребёнка: Ребрикова Акулина Никитина

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Лукерья

Мать ребёнка: Ребрикова Акулина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребрикова Акулина Никитина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close