Ребриковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ребриковъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ломакина Ховронья
Мать ребёнка: Ребрикова Акулина Никитина
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Лукерья
Мать ребёнка: Ребрикова Акулина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно