Ребрикова Акулина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ломакина Ховронья
Отец ребёнка: Ребриковъ Степанъ
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Лукерья
Отец ребёнка: Ребриковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ребриковъ Степанъ