Ребрикова Акулина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребрикова Акулина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ломакина Ховронья

Отец ребёнка: Ребриковъ Степанъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Лукерья

Отец ребёнка: Ребриковъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребриковъ Степанъ

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