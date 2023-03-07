Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Шаръязданов Калимулла
Мать: Саитягафарова Газизгафа
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зарипова Гайнафа Зарифовна
Мать ребёнка: Валиева Бибизухра (Зухра)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Мать ребёнка: Валиева Бибизухра (Зухра)
Бракосочетание
01.10.1915
Смерть
После 1917