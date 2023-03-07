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Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шаръязданов Калимулла

Мать: Саитягафарова Газизгафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зарипова Гайнафа Зарифовна

Мать ребёнка: Валиева Бибизухра (Зухра)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Мать ребёнка: Валиева Бибизухра (Зухра)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.10.1915

Жена: Валиева Бибизухра (Зухра)

Смерть
После 1917
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