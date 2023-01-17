Валиева Бибизухра (Зухра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалиева Бибизухра (Зухра)

Валиева Бибизухра (Зухра)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зарипова Гайнафа Зарифовна

Отец ребёнка: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Отец ребёнка: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.10.1915

Муж: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close