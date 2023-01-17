Валиева Бибизухра (Зухра)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зарипова Гайнафа Зарифовна
Отец ребёнка: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Отец ребёнка: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)
Бракосочетание
01.10.1915
Смерть
После 1917