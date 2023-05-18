Шаръязданов Калимулла
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бикбаев Шаръяздан
Мать: Зухра
Рождение ребёнка
1838
Сын: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)
Мать ребёнка: Саитягафарова Газизгафа
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Саитягафарова Газизгафа
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Калимуллина Шамсиджамал
Мать ребёнка: Муслимова Бибизарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муслимова Бибизарифа
вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитягафарова Газизгафа
Смерть
Неизвестно