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Шаръязданов Калимулла

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бикбаев Шаръяздан

Мать: Зухра

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

Мать ребёнка: Саитягафарова Газизгафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Калимуллин Мухаметгариф

Мать ребёнка: Саитягафарова Газизгафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Калимуллина Шамсиджамал

Мать ребёнка: Муслимова Бибизарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муслимова Бибизарифа

вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитягафарова Газизгафа

Смерть
Неизвестно
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