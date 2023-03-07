Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864

Отец: Суздальцев Евдоким Александрович

Мать: Суздальцева Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1883

Муж: Парамонов Яков Тихонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Потапов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Парамонов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Сын: Парамонов Гаврила Яковлевич

Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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