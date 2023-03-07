Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864
Бракосочетание
02.02.1883
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883
Сын: Потапов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович
Рождение ребёнка
19.04.1894
Сын: Парамонов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович
Рождение ребёнка
22.03.1897
Сын: Парамонов Гаврила Яковлевич
Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Парамонов Яков Тихонович
Смерть
Неизвестно