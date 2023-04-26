Парамонов Яков Тихонович
Место рождения
Дата рождения15.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1862
Бракосочетание
02.02.1883
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883
Сын: Потапов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.04.1894
Сын: Парамонов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.03.1897
Сын: Парамонов Гаврила Яковлевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: (Парамонова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна
Смерть
Неизвестно