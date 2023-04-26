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Парамонов Яков Тихонович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1862

Отец: Потапов Тихон Карпович

Мать: Потапова (Ульяничева) Наталья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1883

Жена: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Потапов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Парамонов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Сын: Парамонов Гаврила Яковлевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: (Парамонова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Пелагея Евдокимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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