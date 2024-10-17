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Андрей Гаврилов

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.08.1862

Дата смерти

31.10.1863

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1862

Отец: Гавриил Иовлев

Мать: Мария Ивановна

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
12.08.1862
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: Михайловской вол. д. Рябцево Стефан Евдакимов и крестьянка Евдокия Тимофеева
Смерть
31.10.1863
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
02.11.1863

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