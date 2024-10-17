Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения11.08.1862
Дата смерти31.10.1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1862
Отец: Гавриил Иовлев
Мать: Мария Ивановна
Крещение
12.08.1862
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: Михайловской вол. д. Рябцево Стефан Евдакимов и крестьянка Евдокия Тимофеева
Смерть
31.10.1863
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
02.11.1863