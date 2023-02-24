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Короленко Иван (Ivan Nikolayevich)

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Место рождения

с. Павличи Клинцовский район Брянской области

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

23.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: Короленок Николай Фомич

Мать: Короленок Анисия Моисеевна

с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Военная служба
04.09.1941
Чапаевский РВК, Саратовская обл., Чапаевский р-н
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
Школа
Смерть
23.01.1942
Москва
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Погорельский р-н, д. Егорьевск, восточнее
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