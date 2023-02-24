Короленко Иван (Ivan Nikolayevich)
Место рожденияс. Павличи Клинцовский район Брянской области
Дата рождения01.09.1907
Дата смерти23.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Военная служба
04.09.1941
Чапаевский РВК, Саратовская обл., Чапаевский р-н
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
Школа
Смерть
23.01.1942
Москва
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Погорельский р-н, д. Егорьевск, восточнее