Короленко (Холява) Анна Андреевна 25.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Короленко (Холява) Анна Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.06.1917

умерла 16.05.2014, Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Отец
Холява Андрей ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Холява (Куприянова) Евдокия НикифоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Короленко Иван Николаевич01.09.1907 г.р.
Дети
Короленко Николай Иванович03.11.1939 г.р.
Короленко Виктор Иванович10.03.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1917

Отец: Холява Андрей Иванович

Мать: Холява (Куприянова) Евдокия Никифоровна

Российская республика, Самарская губерния, Николаевский уезд, Сулакская волость, поселок Красновский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короленко Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1939

Сын: Короленко Николай Иванович

Отец ребёнка: Короленко Иван Николаевич

СССР, Саратовская область, п. Красновка

Рождение ребёнка
10.03.1941

Сын: Короленко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Короленко Иван Николаевич

Россия

Смерть
16.05.2014
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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