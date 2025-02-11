Короленко (Холява) Анна Андреевна
женский, родилась 25.06.1917
умерла 16.05.2014, Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
ОтецХолява Андрей ИвановичНеизвестно г.р.
МатьХолява (Куприянова) Евдокия НикифоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Короленко Иван Николаевич01.09.1907 г.р.
Дети
Короленко Николай Иванович03.11.1939 г.р.
Короленко Виктор Иванович10.03.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1939
Сын: Короленко Николай Иванович
Отец ребёнка: Короленко Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1941
Сын: Короленко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Короленко Иван Николаевич
Россия
Смерть
16.05.2014
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Российская республика, Самарская губерния, Николаевский уезд, Сулакская волость, поселок Красновский