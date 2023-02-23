Короленко Николай Фомич

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Короленок Николай Фомич

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Место рождения

Российская империя, Черниговская губ., с. Павличи

Дата рождения

28.07.1870

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Черниговская губ., с. Павличи
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Короленок Анисия Моисеевна

Российская империя, Черниговская губ., с. Павличи
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Короленко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна

Российская империя, Черниговская обл., с. Павличи
Рождение ребёнка
1898

Сын: Короленко Федор (Fedor Nikolayevich)

Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна

с. Павличи, Клинцовский р-н, Брянской обл
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Короленко Иван (Ivan Nikolayevich)

Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна

с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Малышева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна

с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Смерть
Около 1953
с.Красновка Чапаевского района Саратовской обл
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