Короленко Николай Фомич

Короленок Николай Фомич
Место рожденияРоссийская империя, Черниговская губ., с. Павличи
Дата рождения28.07.1870
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Черниговская губ., с. Павличи
Бракосочетание
10.02.1891
Российская империя, Черниговская губ., с. Павличи
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
29.07.1895
Сын: Короленко Павел Николаевич
Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна
Российская империя, Черниговская обл., с. Павличи
Рождение ребёнка
1898
Сын: Короленко Федор (Fedor Nikolayevich)
Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна
с. Павличи, Клинцовский р-н, Брянской обл
Рождение ребёнка
01.09.1907
Сын: Короленко Иван (Ivan Nikolayevich)
Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна
с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Малышева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Короленок Анисия Моисеевна
с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Смерть
Около 1953
с.Красновка Чапаевского района Саратовской обл