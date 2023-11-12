Аксеновский Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксеновский Максим Васильевич

Аксеновский Максим Васильевич

Место рождения

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аксеновская Анна Максимовна

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Братышева (Аксеновская) Агния Максимовна

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аксеновский Василий Максимович

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Аксеновский Александр Максимович

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1922

Дочь: Аксеновская Лидия Максимовна

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Аксеновская Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Киркино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.