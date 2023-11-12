Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аксеновская Анна Максимовна
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Братышева (Аксеновская) Агния Максимовна
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аксеновский Василий Максимович
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Аксеновский Александр Максимович
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1922
Дочь: Аксеновская Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Аксеновская Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Аксеновский Максим Васильевич
Киркино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно