Золото Ставриль Трандафилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: ?
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Золото Дмитрий Ставрильевич
Мать ребёнка: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
Неизвестно