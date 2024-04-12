Золото Ставриль Трандафилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото Ставриль Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: ?

Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать ребёнка: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно
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