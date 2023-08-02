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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Золото Ставриль Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Федор Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Косьма Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Дочь: Василиса Трандафиловна
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Юрий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Георгий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Ефим Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Василий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Николай Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Сын: Золото Кирилл Траддафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич