Меньшин Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1849
Дочь: Наумова Ефимия Львовна
Мать ребёнка: Меньшина Елена Григорьевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меньшина Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно