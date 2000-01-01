Меньшина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1849
Дочь: Наумова Ефимия Львовна
Отец ребёнка: Меньшин Лев Иванович
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меньшин Лев Иванович
Смерть
Неизвестно