Меньшина Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшина Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1849

Дочь: Наумова Ефимия Львовна

Отец ребёнка: Меньшин Лев Иванович

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшин Матвей Львович

Отец ребёнка: Меньшин Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
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