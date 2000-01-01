Наумова (Меньшина) Ефимия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Меньшина) Ефимия Львовна

Наумова (Меньшина) Ефимия Львовна

avatar

Место рождения

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

09.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1849

Отец: Меньшин Лев Иванович

Мать: Меньшина Елена Григорьевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
20.10.1870

Муж: Наумов Алексей Лукич

с.Сметанино
Рождение ребёнка
08.02.1872

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
06.03.1873

Сын: Наумова Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
24.10.1875

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
25.10.1875

Сын: Наумова Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
08.08.1876

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
13.07.1877

Сын: Наумова Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
23.07.1878

Сын: Наумов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

с.Сметанино
Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Наумов Митрофан Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
10.01.1883

Сын: Наумов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
02.05.1885

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Наумов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
24.02.1889

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич

Смерть
Неизвестно
с.Сметанино
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close