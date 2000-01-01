Наумова (Меньшина) Ефимия Львовна
Место рожденияс.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Дата рождения09.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
09.08.1849
Отец: Меньшин Лев Иванович
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
20.10.1870
Муж: Наумов Алексей Лукич
с.Сметанино
Рождение ребёнка
08.02.1872
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
06.03.1873
Сын: Наумова Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
24.10.1875
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
25.10.1875
Сын: Наумова Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
08.08.1876
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
13.07.1877
Сын: Наумова Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
23.07.1878
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
с.Сметанино
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Наумов Митрофан Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
10.01.1883
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
02.05.1885
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
09.08.1886
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
24.02.1889
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Лукич
Смерть
Неизвестно
с.Сметанино
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино