Зайцева Стефанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Стефанида Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Зайцевъ Акимъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Зайцевъ Акимъ

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Зайцевъ Акимъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Акимъ

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