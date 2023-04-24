Зайцевъ Акимъ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Зайцевъ Степанъ
Мать: Зайцева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно