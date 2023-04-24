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Зайцевъ Акимъ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Зайцевъ Степанъ

Мать: Зайцева Ирина Яковлева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Зайцева Стефанида Федорова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Стефанида Федорова

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