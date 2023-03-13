Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Зайцева) Матрена
(Зайцева) Матрена
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Пол
Женский
Отец
Зайцевъ Акимъ
1761 г.р.
Мать
Зайцева Стефанида Федорова
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Зайцевъ Акимъ
Мать:
Зайцева Стефанида Федорова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия