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(Зайцева) Авдотья

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Зайцевъ Акимъ

Мать: Зайцева Стефанида Федорова

Дурасовка
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