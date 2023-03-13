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(Зайцева) Авдотья
(Зайцева) Авдотья
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Древо
Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Зайцевъ Акимъ
1761 г.р.
Мать
Зайцева Стефанида Федорова
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Зайцевъ Акимъ
Мать:
Зайцева Стефанида Федорова
Дурасовка
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