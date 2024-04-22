Ганзенко Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1844
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYR-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Ганзенко Василий Иванович
Мать ребёнка: Ганзенко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ганзенко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ганзенко Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно