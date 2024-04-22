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Ганзенко Иван Андреевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

12.09.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1844

Отец: Ганзенко Андрей Семенович

Мать: Ганзенко Мария Назаровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYR-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Ганзенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Ганзенко Прасковья Павловна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ганзенко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ганзенко Прасковья Павловна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганзенко Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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