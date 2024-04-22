Ганзенко Прасковья (Параскева) Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Ганзенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Ганзенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ганзенко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ганзенко Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно