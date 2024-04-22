Ганзенко Прасковья (Параскева) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Прасковья (Параскева) Павловна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Ганзенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Ганзенко Иван Андреевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ганзенко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ганзенко Иван Андреевич

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганзенко Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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