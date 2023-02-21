Веселовский Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Веселовский Николай
Мать: не указана
Вологодского уезда Кирилловской Большеельминской церкви священника Николая Веселовского сын.
Работа или профессия
С 17.10.1853 по 1881 ст.
Пономарь Троицкой Селезневской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно