Веселовский Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовский Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Веселовский Николай

Мать: не указана

Вологодского уезда Кирилловской Большеельминской церкви священника Николая Веселовского сын.
Работа или профессия
С 17.10.1853 по 1881 ст.
Пономарь Троицкой Селезневской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселовская Наталия Ипатьевна

Смерть
Неизвестно
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