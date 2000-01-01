Веселовский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Веселовский Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Веселовский Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологодского уезда Кирилловской Большеельминской церкви священника Николая Веселовского сын.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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