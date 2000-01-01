Веселовский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Веселовский Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Веселовский Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Вологодского уезда Кирилловской Большеельминской церкви священника Николая Веселовского сын.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно