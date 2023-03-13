Самохинъ Еѵѳимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Самохинъ Михаилъ
Бракосочетание
04.04.1839
Жена: Самохина Марія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1840
Сын: Самохинъ Максимъ
Мать ребёнка: Самохина Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Самохинъ Матвей
Мать ребёнка: Самохина Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1844
Сын: Самохинъ Константинъ
Мать ребёнка: Самохина Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
23.06.1846
Сын: Самохинъ Петръ
Мать ребёнка: Самохина Марія
Михайловка