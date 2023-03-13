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Самохинъ Еѵѳимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Самохинъ Михаилъ

Мать: Самохина Агриппина Степанова

Бракосочетание
04.04.1839

Жена: Самохина Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1840

Сын: Самохинъ Максимъ

Мать ребёнка: Самохина Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Самохинъ Матвей

Мать ребёнка: Самохина Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1844

Сын: Самохинъ Константинъ

Мать ребёнка: Самохина Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
23.06.1846

Сын: Самохинъ Петръ

Мать ребёнка: Самохина Марія

Михайловка
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