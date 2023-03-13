Самохинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Петръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

23.06.1846

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846

Отец: Самохинъ Еѵѳимъ

Мать: Самохина Марія

Михайловка
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