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Самохинъ Петръ
Самохинъ Петръ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
23.06.1846
Пол
Мужской
Отец
Самохинъ Еѵѳимъ
1818 г.р.
Мать
Самохина (Новикова) Марія
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846
Отец:
Самохинъ Еѵѳимъ
Мать:
Самохина Марія
Михайловка
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