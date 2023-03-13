Самохина Агриппина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Самохинъ Егоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Самохинъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.02.1821
Сын: Самохинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Ляхово
Бракосочетание
09.10.1821
Муж: Самохинъ Михаилъ
Ляхово
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Романова Елена
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баранова Дарія
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Самохинъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Уполовникова Марія
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.01.1839
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1842
Сын: Самохинъ Всеволодъ
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ