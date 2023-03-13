Самохина Агриппина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Агриппина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Самохинъ Егоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1818

Сын: Самохинъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
10.02.1821

Сын: Самохинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Ляхово
Бракосочетание
09.10.1821

Муж: Самохинъ Михаилъ

Ляхово
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Романова Елена

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баранова Дарія

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1830

Сын: Самохинъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Уполовникова Марія

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
04.01.1839

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1842

Сын: Самохинъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Самохинъ Михаилъ

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