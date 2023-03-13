Уполовникова (Самохина) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Самохинъ Михаилъ
Бракосочетание
30.08.1853
Рождение ребёнка
24.11.1856
Дочь: Аполовникова Екатерина
Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
28.12.1858
Сын: Аполовниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
04.01.1861
Дочь: Аполовникова Татіана
Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
21.04.1863
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
29.10.1866
Сын: Аполовниковъ Даміанъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ