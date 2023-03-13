Уполовникова (Самохина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уполовникова (Самохина) Марія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Самохинъ Михаилъ

Мать: Самохина Агриппина Степанова

Бракосочетание
30.08.1853

Муж: Уполовниковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
24.11.1856

Дочь: Аполовникова Екатерина

Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1858

Сын: Аполовниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1861

Дочь: Аполовникова Татіана

Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1863

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Аполовниковъ Даміанъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Герасимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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