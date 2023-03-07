Аполовниковъ Даміанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАполовниковъ Даміанъ

Аполовниковъ Даміанъ

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1866

Отец: Уполовниковъ Герасимъ

Мать: Уполовникова Марія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аполовниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Аполовникова Марѳа Васильева

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889

Сын: Аполовниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Аполовникова Марѳа Васильева

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Аполовникова Марѳа Васильева

хуторъ Петропавловскій
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close