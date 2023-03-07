Аполовниковъ Даміанъ
Место рождения
Дата рождения29.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1866
Отец: Уполовниковъ Герасимъ
Мать: Уполовникова Марія
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аполовниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Аполовникова Марѳа Васильева
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889
Сын: Аполовниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Аполовникова Марѳа Васильева
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
11.02.1894
хуторъ Петропавловскій