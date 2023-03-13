Аполовникова (Антипина) Марѳа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполовникова (Антипина) Марѳа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Аполовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Аполовниковъ Даміанъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889

Сын: Аполовниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Аполовниковъ Даміанъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Аполовниковъ Даміанъ

хуторъ Петропавловскій
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