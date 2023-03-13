Аполовникова (Антипина) Марѳа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аполовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Аполовниковъ Даміанъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889
Сын: Аполовниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Аполовниковъ Даміанъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: Аполовниковъ Даміанъ
хуторъ Петропавловскій