Усачева Пелагея Козьмина
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Козьма
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Усачева) Авдотья Федосеевна
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Усачева) Домна Федосеевна
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Усачева) Варвара Федосеевна
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Усачев Евстегней Федосеевич
Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович
Смерть
Неизвестно