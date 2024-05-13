Усачева Пелагея Козьмина 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Пелагея Козьмина

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Козьма

Мать: не указана

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1801

Муж: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Усачев Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Усачева) Авдотья Федосеевна

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Усачева) Домна Федосеевна

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Усачева) Варвара Федосеевна

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Усачев Илья Федосеевич

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Усачев Тит Федосеевич

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усачев Евстегней Федосеевич

Отец ребёнка: Усачев Федосей Федотович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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