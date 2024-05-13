Усачев Евстегней Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Усачев Федосей Федотович
Мать: Усачева Пелагея Козьмина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Усачева) Мария Евстегнеевна
Мать ребёнка: Усачева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1855
Сын: Усачев Семен Евстегнеевич
Мать ребёнка: Усачева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Усачева) Феодосия Евстегнеевна
Мать ребёнка: Усачева Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно