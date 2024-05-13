Усачева Прасковья Ивановна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1848

Муж: Усачев Евстегней Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Усачева) Мария Евстегнеевна

Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1855

Сын: Усачев Семен Евстегнеевич

Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Усачева) Феодосия Евстегнеевна

Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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