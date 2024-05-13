Усачева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Усачева) Мария Евстегнеевна
Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич
Рождение ребёнка
17.04.1855
Сын: Усачев Семен Евстегнеевич
Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Усачева) Феодосия Евстегнеевна
Отец ребёнка: Усачев Евстегней Федосеевич
Смерть
Неизвестно