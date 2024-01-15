Норкина Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Норкин Иван Ардалионович

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.09.1856

Сын: Норкин Василий Ардалионович

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.01.1858

Сын: Норкин Алексей Ардалионович

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.01.1860

Дочь: Пашиничева Мария Ардалионова

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.01.1862

Дочь: Савичева Анна Ардалионова

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.07.1872

Дочь: Параскева Ардалионова

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Норкин Александр Ардалионович

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.05.1875

Дочь: Параскева Ардалионова

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Норкин Михаил Ардалионович

Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норкин Ардалион Васильевич

Смерть
Неизвестно
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