Норкина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1856
Сын: Норкин Василий Ардалионович
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1858
Сын: Норкин Алексей Ардалионович
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1860
Дочь: Пашиничева Мария Ардалионова
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1862
Дочь: Савичева Анна Ардалионова
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1872
Дочь: Параскева Ардалионова
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Норкин Александр Ардалионович
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1875
Дочь: Параскева Ардалионова
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1876
Сын: Норкин Михаил Ардалионович
Отец ребёнка: Норкин Ардалион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно