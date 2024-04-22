Пашиничева (Норкина) Мария Ардалионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева (Норкина) Мария Ардалионова

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

13.01.1860

Дата смерти

21.07.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1860

Отец: Норкин Ардалион Васильевич

Мать: Норкина Марина Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Пашиничев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.03.1887

Сын: Пашиничев Александр Александрович

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.04.1890

Сын: Пашиничев Федор Александрович

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Пашиничев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.05.1897

Сын: Пашиничев Иван Александрович

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Пашиничев Иван Александров

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.06.1902

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
21.07.1932
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