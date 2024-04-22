Пашиничева (Норкина) Мария Ардалионова
Место рождения
Дата рождения13.01.1860
Дата смерти21.07.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1860
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1887
Сын: Пашиничев Александр Александрович
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1890
Сын: Пашиничев Федор Александрович
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Пашиничев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1897
Сын: Пашиничев Иван Александрович
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1899
Сын: Пашиничев Иван Александров
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1902
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Андреевич
Смерть
21.07.1932