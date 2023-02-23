Щербаков Алексей
Место рожденияСело Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Горчакова Анисья Щербакова
Мать ребёнка: не указана
Село Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Смерть
Неизвестно