Горчакова Анисья Алексеевна Щербакова
женский, родилась 1722, Сторожевое, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
умерла 1769, Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
ОтецЩербаков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Горчаков Трофим Макарович1742 г.р.
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Место
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Рождение
1722
Отец: Щербаков Алексей
Мать: не указана
Сторожевое, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742
Сын: Горчаков Трофим Макарович
Отец ребёнка: не указан
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
1769
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область