Горчакова Анисья Алексеевна Щербакова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Горчакова Анисья Алексеевна Щербакова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1722, Сторожевое, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

умерла 1769, Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Отец
Щербаков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Горчаков Трофим Макарович1742 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Щербаков Алексей

Мать: не указана

Сторожевое, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
1742

Сын: Горчаков Трофим Макарович

Отец ребёнка: не указан

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Смерть
1769
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

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