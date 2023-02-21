Бехтерев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1946
Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.10.1948
Сын: Бехтерев Владимр Николевич
Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.01.1953
Дочь: Заржицкая Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
1954