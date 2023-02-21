Бехтерев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1946

Сын: Бехтерев Юрий Николевич

Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.10.1948

Сын: Бехтерев Владимр Николевич

Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.01.1953

Дочь: Заржицкая Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бехтерева Софья Тимофеевна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
1954
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