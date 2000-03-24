Бехтерева Софья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерева Софья Тимофеевна

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Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

19.05.1919

Дата смерти

24.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919

Отец: Заяц Тимофей

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Бехтерев Александр Николевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1946

Сын: Бехтерев Юрий Николевич

Отец ребёнка: Бехтерев Николай

Рождение ребёнка
08.10.1948

Сын: Бехтерев Владимр Николевич

Отец ребёнка: Бехтерев Николай

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бехтерев Николай

Рождение ребёнка
17.01.1953

Дочь: Заржицкая Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бехтерев Николай

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.2000
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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