Бехтерева Софья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1919
Дата смерти24.03.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919
Отец: Заяц Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Бехтерев Александр Николевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1946
Отец ребёнка: Бехтерев Николай
Рождение ребёнка
08.10.1948
Сын: Бехтерев Владимр Николевич
Отец ребёнка: Бехтерев Николай
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бехтерев Николай
Рождение ребёнка
17.01.1953
Дочь: Заржицкая Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бехтерев Николай
Смерть
24.03.2000