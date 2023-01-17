Заржицкая (Бехтерева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заржицкая (Бехтерева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1953

Отец: Бехтерев Николай

Мать: Бехтерева Софья Тимофеевна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Чумаченко Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Заржицкий Владимир Иванович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заржицкий Александр Владимирович

Отец ребёнка: Заржицкий Владимир Иванович

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