Заржицкая (Бехтерева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1953
Отец: Бехтерев Николай
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Чумаченко Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Заржицкий Владимир Иванович
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заржицкий Александр Владимирович
Отец ребёнка: Заржицкий Владимир Иванович