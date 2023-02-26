Корнилий Герасимов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Герасим Трофимов
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1797
Жена: Фёкла Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.11.1798
Сын: Андрей Корнеев
Мать ребёнка: Фёкла Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1799
Жена: Стефанида Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800
Дочь: Ефимия Корнилиева
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1801
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.