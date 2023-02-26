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Корнилий Герасимов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.
До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Герасим Трофимов

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1797

Жена: Фёкла Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.11.1798

Сын: Андрей Корнеев

Мать ребёнка: Фёкла Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1799

Жена: Стефанида Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800

Дочь: Ефимия Корнилиева

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1801
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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