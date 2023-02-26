Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1799
Муж: Корнилий Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800
Дочь: Ефимия Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Герасимов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно