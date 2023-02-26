Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1799

Муж: Корнилий Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800

Дочь: Ефимия Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Герасимов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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