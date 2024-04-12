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Некрасов Иван Тимофеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Некрасов Тимофей Васильев

Мать: Некрасова Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1856

Жена: Некрасова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1858

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1862

Сын: Некрасов Нил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1875

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.10.1911 ст.
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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