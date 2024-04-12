Некрасов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти22.10.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
26.10.1856
Рождение ребёнка
03.12.1858
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1862
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1875
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1911 ст.