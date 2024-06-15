Некрасов Тимофей Васильев 21.02.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.02.1791

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1791

Отец: Некрасов Василий Тимофеев

Мать: Некрасова (Дьяконова) Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1813

Жена: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1814

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Хохлова (Некрасова) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1818

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1820

Дочь: (Некрасова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1822

Сын: Некрасов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Некрасова) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1823

Дочь: (Некрасова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1829

Дочь: (Некрасова) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1832

Сын: Некрасов Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1845

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