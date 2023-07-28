Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.05.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1794

Отец: Посохин Николай Алексеевич

Мать: Посохина Анна Антиповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1813

Муж: Некрасов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
26.09.1814

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Хохлова Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1818

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1820

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1822

Сын: Некрасов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1823

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1829

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1832

Сын: Некрасов Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно