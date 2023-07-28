Некрасова (Посохина) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1794
Бракосочетание
10.02.1813
Рождение ребёнка
26.09.1814
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Хохлова Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
29.04.1818
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
29.08.1820
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1822
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
28.12.1823
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
16.07.1829
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1832
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно