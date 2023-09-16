- Никита Ильич
Место рождения
Дата рождения21.05.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1873 ст.
Отец: - Илья Васильевич
Мать: - Павла Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м)
Крещение
26.05.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Ивлевич - крестьянин из д.Токариха Крёстная мать: Феодосия Васильевна - крестьянская девица из д.Токариха (тётя)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно