- Павла Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869 ст.
Муж: - Илья Васильевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.
Сын: - Никита Ильич
Отец ребёнка: - Илья Васильевич
Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м)
Смерть
Неизвестно