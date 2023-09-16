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- Павла Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1869 ст.

Муж: - Илья Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.

Сын: - Никита Ильич

Отец ребёнка: - Илья Васильевич

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м)
Смерть
Неизвестно

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